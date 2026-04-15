Café IA : Découverte de l’IA, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Café IA : Découverte de l’IA Lundi 18 mai, 17h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T17:00:00+02:00 – 2026-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-18T17:00:00+02:00 – 2026-05-18T19:00:00+02:00

Présentation

Une séance conviviale pour découvrir ce qu’est l’intelligence artificielle et en quoi cela change notre rapport au numérique.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

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Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. IA intelligence artificielle

Photo de Markus Winkler sur Unsplash