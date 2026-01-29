Pop’Histoire…Fête populaire de l’Histoire En centre-ville Martigues
Pop’Histoire…Fête populaire de l’Histoire En centre-ville Martigues jeudi 28 mai 2026.
Pop’Histoire…Fête populaire de l’Histoire
Du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-28
C’est quoi Pop’Histoire ? Des historiennes, des historiens, du cinéma, de la musique, des livres… Et vous !
Pendant plusieurs jours l’histoire s’installe dans la ville autour de plusieurs thèmes les grandes heures sociales, les interrogations politiques, les peuples et la Méditerranée.
Plusieurs lieux Cinéma La Cascade, site Picasso, librairie L’Alinéa, chapelle de l’Annonciade…
Programme 2026 à venir. .
En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What’s Pop’Histoire? Historians, films, music, books… and you!
L’événement Pop’Histoire…Fête populaire de l’Histoire Martigues a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Martigues