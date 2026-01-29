Pop’Histoire…Fête populaire de l’Histoire En centre-ville Martigues

Pop’Histoire…Fête populaire de l’Histoire

Du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône

Début : 2026-05-28

fin : 2026-05-31

2026-05-28

C’est quoi Pop’Histoire ? Des historiennes, des historiens, du cinéma, de la musique, des livres… Et vous !

Pendant plusieurs jours l’histoire s’installe dans la ville autour de plusieurs thèmes les grandes heures sociales, les interrogations politiques, les peuples et la Méditerranée.

Plusieurs lieux Cinéma La Cascade, site Picasso, librairie L’Alinéa, chapelle de l’Annonciade…



Programme 2026 à venir. .

En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 03 30 contact.aha@ville-martigues.fr

What’s Pop’Histoire? Historians, films, music, books… and you!

L'événement Pop'Histoire…Fête populaire de l'Histoire Martigues a été mis à jour le 2026-01-27