Prendre en main votre appareil mobile (smartphone, tablette), EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Prendre en main votre appareil mobile (smartphone, tablette) 26 – 29 mai EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-26T14:00:00+02:00 – 2026-05-26T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T14:00:00+02:00 – 2026-05-29T16:30:00+02:00

Présentation

Sur 4 séances

Ce module permet de faire le point sur les fonctions de base, les permiers paramétrages mais aussi de découvir la prise en main de quelques applications.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

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Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]

Un atelier en 4 séances pour prendre en main vos appareils mobiles smartphone connexion

Photo de Tirza van Dijk sur Unsplash