Dans la peau d’un berger Immersion à la ferme, Fermette de la Croix d’Estrine Martigues

Dans la peau d’un berger Immersion à la ferme

Mercredi 22 avril 2026 de 10h à 15h.

Mercredi 20 mai 2026 de 10h à 15h.

Mercredi 16 septembre 2026 de 10h à 15h.

Mercredi 14 octobre 2026 de 10h à 15h. Fermette de la Croix d’Estrine 32 route de Sausset Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 18.5 – 18.5 – 18.5 EUR

Vivez une expérience unique au cœur de la ferme de la Croix d’Estrine. Passez la journée avec un éleveur caprin fromager pour échanger sur son métier et sa passion pour les chèvres et cabris.Familles

Bernard vous accueille au sein de sa ferme pour une journée d’immersion à ses côtés. L’éleveur caprin sera ravi de vous présenter son troupeau de chèvres et cabris dont les nouveau-nés ont seulement quelques mois de vie.



Suivez votre guide pour un tour privilégié de la fermette, vous découvrirez ainsi l’atelier de fabrication, la nurserie, le jardin aménagé et le portager avant de rejoindre le lieu de traite. Vous assisterez à la première de la journée, départ d’une folle journée au milieu des chèvres et cabris.



Le point fort de cette journée sera la balade dans les collines environnantes. Parcourez près de 3km pour rejoindre le plateau de La Gatasse à travers une nature sauvage. Marchez au rythme saccadé du troupeau et grimpez la colline sous le tintement des cloches et des bêlements qui animent cette jolie petite troupe. Les enfants ne résisteront pas à l’envie d’aider Bernard et le berger à encadrer le troupeau. Les jeunes cabris autant joueurs que curieux tenteront d’échapper à la surveillance de leurs mères.



S’ensuit un déjeuner bien mérité au coeur de la ferme lors d’un buffet totalement fermier. Savourez les fruits et légumes du potager, tartinez de la rillette sur du pain boulanger d’un paysan local, goûter à la confiture de l’atelier, et bien sûr à l’un des produits laitiers de la ferme. Une découverte gustative qui rendra cette journée encore plus incroyable !



Ce sera l’occasion de discuter avec Bernard sur sa façon de travailler. Il partagera avec vous ses souvenirs d’antan, il vous parlera des traditions qui perdurent, du patrimoine culturel et gastronomique de notre territoire… Si vous ne connaissez pas l’histoire de la fermière qui arpentait les rues de Marseille avec un panier sous le bras et en hurlant La brousse du Roooove, qu’elle est bonne ma brousse du Rove ! … Alors c’est que cette journée est faite pour vous.



Sur place, vous pourrez acheter divers produits fromages de chèvre, yaourts nature, au chocolat ou aux fruits, crèmes aux œufs, bouteilles de lait (du Rove), terrines, confitures…et bien sûr la Brousse du Rove AOP, ce fromage frais au lait cru entier et au goût légèrement acidulé que l’on achète en tube et que l’on démoule dans son assiette pour le manger à la fourchette.



En partenariat avec Bernard Thoron, éleveur caprin à la Fermette de la Croix d’Estrine de Saint-Julien-les-Martigues. .

Fermette de la Croix d’Estrine 32 route de Sausset Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Live a unique experience in the heart of the Croix d’Estrine farm. Spend the day with a cheese goat breeder to talk about his job and his passion for goats and kids.

