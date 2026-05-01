Concert de musique sacrée ALMA BEATA Eglise Sainte Marie-Madeleine Martigues

Martigues

Concert de musique sacrée ALMA BEATA

Dimanche 17 mai 2026 de 18h à 19h. Eglise Sainte Marie-Madeleine 1 place Rouget de l’Isle Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 18:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Le duo MONARIMARI, formé par Cinzia Monari (soprano) et Paolo Mari (guitare), propose “ALMA BEATA”, un voyage passionnant et original dans la Musique Sacrée, dans l’Eglise de la Madeleine à Martigues.

Le duo MONARIMARI, formé par Cinzia Monari (soprano) et Paolo Mari (guitare), propose “ALMA BEATA”, un voyage passionnant et original dans la Musique Sacrée, qui ouvre les cœurs à la dimension de l’Esprit et nous aide à regarder vers le haut, à travers les harmonies intemporelles de Haendel, Fauré, Mozart, Schubert, Bach, Verdi, Vivaldi, avec des arrangements originaux de Paolo Mari pour la voix douce et sonore de Cinzia Monari. Chaque pièce est présentée et introduite dans son contexte historique, afin de favoriser l’implication et l’interaction avec le public.



Repertoire:



Ave Maria (F.Schubert)

En Prière (G.Fauré)

Laudate Dominum (W.A.Mozart)

Ave Verum Corpus (W.A.Mozart)

Lascia ch’io Pianga (G.F.Haendel)

Domine Deus (A.Vivaldi)

Ave Maria (J.S.Bach C.Gounod)

Pater Noster (C.Monari)

Pie Jesu (A.L.Webber)

Ave Maria (W.Gomez)

La Vergine degli Angeli (G.Verdi) .

Eglise Sainte Marie-Madeleine 1 place Rouget de l’Isle Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@paolomari.net

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English :

The MONARIMARI duo, formed by Cinzia Monari (soprano) and Paolo Mari (guitar), presents “ALMA BEATA”, an exciting and original journey into Sacred Music, in the Church of the Madeleine in Martigues.

L’événement Concert de musique sacrée ALMA BEATA Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues