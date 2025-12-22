Festi Orient, Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Festi Orient

Du dimanche 15 au mardi 17 mars 2026 de 10h30 à 19h30. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-03-15 10:30:00

fin : 2026-03-17 19:30:00

2026-03-15

Le Festi Orient s’invite à La Halle de Martigues pendant trois jours pour en découvrir ses richesses culturelles.Familles

Découvrez des artisans et des produits orientaux bijoux, accessoires, décoration, vêtements, produits du terroir, restauration.

Le festival sera également animé de démonstrations, ateliers, représentations.

La découverte, le partage et la convivialité seront à l’honneur. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 35 35 lahalle@ville-martigues.fr

The Festi Orient comes to La Halle de Martigues for three days to discover its cultural riches.

