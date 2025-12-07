Après Windows 10, Quelles alternatives?, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Après Windows 10, Quelles alternatives? Mercredi 29 avril, 17h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

gratuit inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T17:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T17:00:00+02:00 – 2026-04-29T19:00:00+02:00

Présentation

Passer à Windows11? Explorer Linux? Acheter un nouvel ordinateur? Rester sur Windows10? Pour y voir plus clair, les différentes options seront abordées afin de vous permettre de choisir en connaissance.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques..

Retrouvez nous sur notre page Facebook

Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]

Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. linux Seconde vie