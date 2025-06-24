Ruination la véritable histoire de Médée Ferrières Martigues

Ruination la véritable histoire de Médée Ferrières Martigues mercredi 29 avril 2026.

Bouches-du-Rhône

Ruination la véritable histoire de Médée Du mercredi 29 au jeudi 30 avril 2026 le mercredi de 20h30 à 22h. Le jeudi de 20h30 à 22h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-29

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-29

À la croisée de la danse et du théâtre, la compagnie britannique Lost Dog n’est pas comme les autres. Leurs passages en France sont rares et leur style inclassable.

Le directeur artistique Ben Duke manie le tragique et le comique d’une main de maître pour livrer à chaque spectacle un moment unique.Ruination ne fait pas exception. Créé en coproduction avec le Royal Ballet à Londres et joué à guichet fermé, le spectacle mêle danse, musique et théâtre pour offrir une version moderne du mythe de Médée. De ce grand récit tragique, Ben Duke met en exergue les paradoxes pour rendre son humanité à cette figure féminine souvent présentée comme monstrueuse. Tantôt drôle, tantôt tragique, parfois puissante mais toujours bouleversante, Médée se lève pour raconter sa version de l’histoire.

Un chef-d’œuvre de danse-théâtre… poignant, brut, drôle et parfois à couper le souffle. The Guardian

En anglais surtitré en français. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

At the intersection of dance and theater, the British company Lost Dog is unlike any other. Their performances in France are rare, and their style is unclassifiable.

German :

An der Schnittstelle von Tanz und Theater ist die britische Kompanie Lost Dog einzigartig. Ihre Auftritte in Frankreich sind selten, und ihr Stil lässt sich nicht einordnen.

Italiano :

All’incrocio tra danza e teatro, la compagnia britannica Lost Dog non ha eguali. Le loro apparizioni in Francia sono rare e il loro stile è inclassificabile.

Espanol :

En la intersección de la danza y el teatro, la compañía británica Lost Dog es única. Sus actuaciones en Francia son excepcionales y su estilo es inclasificable.

