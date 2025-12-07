Café IA : Osez l’IA Industrielle – Martigues (13), MIKADO, Martigues
Café IA : Osez l’IA Industrielle – Martigues (13), MIKADO, Martigues jeudi 30 avril 2026.
Café IA : Osez l’IA Industrielle – Martigues (13) Jeudi 30 avril, 08h30 MIKADO Bouches-du-Rhône
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T08:30:00+02:00 – 2026-04-30T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T08:30:00+02:00 – 2026-04-30T11:00:00+02:00
Un événement pour découvrir, échanger et innover autour des technologies qui transforment l’industrie.
Bienvenue au Café IA, organisé au cœur du Mikado, un lieu dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation à Château Neuf-les-Martigues. Cet événement est conçu pour les industriels, ingénieurs, responsables de production, startups et passionnés de technologies, souhaitant explorer comment l’IA, l’automatisation et la robotique redéfinissent les processus industriels.
Le Mikado, espace moderne et collaboratif, offre le cadre idéal pour découvrir les dernières avancées, échanger avec des experts et imaginer l’usine de demain.
Au programme :
08h30–09h00 : Accueil des participants autour d’un café-croissant
09h00–09h20 : Mot de bienvenue
09h20–10h00 : Table ronde « IA & Industrie » Avec :
Sylvain GRAS, Ambassadeur IA Industrie National sélectionné par le Ministère de l’Intelligence Artificielle et du Numérique et par la DGE
Clément Busuttil, Président de NeuronAix
10h00–10h20 : Les appel à candidatures, financements et opportunités pour intégrer des briques IA
10h20–10h40 : Échanges et conclusion
Pourquoi participer ?
Découvrir les dernières innovations en matière d’IA, de robots collaboratifs (cobots) et d’automatisation intelligente
Comprendre comment ces technologies améliorent la productivité, la sécurité et la flexibilité des lignes de production
Réfléchir aux enjeux de la formation et des compétences dans un environnement industriel en mutation
Rencontrer des acteurs clés du secteur et élargir votre réseau professionnel
Public concerné :
Dirigeants, responsables innovation, industriels, startups, et tous les acteurs intéressés par les applications concrètes de l’IA dans l’industrie.
Inscription gratuite mais obligatoire / Places limitées
Ne manquez pas cette occasion de connecter technologie et industrie !
Information et partenariat : contact@cbs-group.fr
#CaféIA #IAIndustrie #Industrie40 #Innovation #Martigues #ÉtangDeBerre #MinistèreIA
Un événement organisé par CBS Group et Industrie Performance 4.0 en partenariat avec la MIKADO / Métropole Aix-Marseille-Provence et le GEOEB.
MIKADO 646 Avenue Auguste Baron, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/cafe-ia-osez-lia-industrie »}] [{« link »: « https://www.linkedin.com/in/sylvain-gras/ »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/in/clement-busuttil/ »}, {« link »: « https://www.neuronaix.com/ »}, {« link »: « https://cbs-group.fr/ »}, {« link »: « https://www.mikado.eco/ »}, {« link »: « https://www.geoeb.org/page/2242427-qui-sommes-nous »}]
Café IA : Osez l’IA Industrielle – L’Usine du Futur entre Intelligence Artificielle, Automatisation et Robotique CaféIA MinistèreIA
cbs group
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