Café IA : Osez l’IA Industrielle – Martigues (13), MIKADO, Martigues

Café IA : Osez l’IA Industrielle – Martigues (13) Jeudi 30 avril, 08h30 MIKADO Bouches-du-Rhône

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T08:30:00+02:00 – 2026-04-30T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T08:30:00+02:00 – 2026-04-30T11:00:00+02:00

Un événement pour découvrir, échanger et innover autour des technologies qui transforment l’industrie.

Bienvenue au Café IA, organisé au cœur du Mikado, un lieu dédié à l’entrepreneuriat et à l’innovation à Château Neuf-les-Martigues. Cet événement est conçu pour les industriels, ingénieurs, responsables de production, startups et passionnés de technologies, souhaitant explorer comment l’IA, l’automatisation et la robotique redéfinissent les processus industriels.

Le Mikado, espace moderne et collaboratif, offre le cadre idéal pour découvrir les dernières avancées, échanger avec des experts et imaginer l’usine de demain.

Au programme :

08h30–09h00 : Accueil des participants autour d’un café-croissant

09h00–09h20 : Mot de bienvenue

09h20–10h00 : Table ronde « IA & Industrie » Avec :

Sylvain GRAS, Ambassadeur IA Industrie National sélectionné par le Ministère de l’Intelligence Artificielle et du Numérique et par la DGE

Clément Busuttil, Président de NeuronAix

10h00–10h20 : Les appel à candidatures, financements et opportunités pour intégrer des briques IA

10h20–10h40 : Échanges et conclusion

Pourquoi participer ?

Découvrir les dernières innovations en matière d’IA, de robots collaboratifs (cobots) et d’automatisation intelligente

Comprendre comment ces technologies améliorent la productivité, la sécurité et la flexibilité des lignes de production

Réfléchir aux enjeux de la formation et des compétences dans un environnement industriel en mutation

Rencontrer des acteurs clés du secteur et élargir votre réseau professionnel

Public concerné :

Dirigeants, responsables innovation, industriels, startups, et tous les acteurs intéressés par les applications concrètes de l’IA dans l’industrie.

Inscription gratuite mais obligatoire / Places limitées

Ne manquez pas cette occasion de connecter technologie et industrie !

Information et partenariat : contact@cbs-group.fr

#CaféIA #IAIndustrie #Industrie40 #Innovation #Martigues #ÉtangDeBerre #MinistèreIA

Un événement organisé par CBS Group et Industrie Performance 4.0 en partenariat avec la MIKADO / Métropole Aix-Marseille-Provence et le GEOEB.

MIKADO 646 Avenue Auguste Baron, 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/cafe-ia-osez-lia-industrie »}] [{« link »: « https://www.linkedin.com/in/sylvain-gras/ »}, {« link »: « https://www.linkedin.com/in/clement-busuttil/ »}, {« link »: « https://www.neuronaix.com/ »}, {« link »: « https://cbs-group.fr/ »}, {« link »: « https://www.mikado.eco/ »}, {« link »: « https://www.geoeb.org/page/2242427-qui-sommes-nous »}]

Café IA : Osez l’IA Industrielle – L’Usine du Futur entre Intelligence Artificielle, Automatisation et Robotique CaféIA MinistèreIA

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