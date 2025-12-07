Le darknet, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
Le darknet, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues jeudi 30 avril 2026.
Le darknet Jeudi 30 avril, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T14:00:00+02:00 – 2026-04-30T16:30:00+02:00
Présentation
Découvrez la partie cachée d’internet, où l’anonymat et la confidalité ouvrent les portes d’un univers mystérieux. Un atlier où l’exploration du darknet sera le sujet phare.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
- Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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- Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr
Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 4945 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.trices »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
un atelier où l’exploration du darknet sera le sujet phare internet confidalité
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