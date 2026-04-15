Déjouer les arnaques en ligne, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Déjouer les arnaques en ligne Lundi 20 avril, 17h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-20T17:00:00+02:00 – 2026-04-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-20T17:00:00+02:00 – 2026-04-20T19:00:00+02:00

Présentation

Un atelier indispensable si vous souhaitez comprendre pourquoi il est important de protéger vos données dans un monde hyperconnecté.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

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Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]

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