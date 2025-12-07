Café IA : Découverte de l’IA, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
Café IA : Découverte de l’IA, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues jeudi 16 avril 2026.
Café IA : Découverte de l’IA Jeudi 16 avril, 10h00 EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T12:00:00+02:00
Présentation
Une séance conviviale pour découvrir ce qu’est l’intelligence artificielle et en quoi cela change notre rapport au numérique.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. IA intelligence artificielle
Photo de Markus Winkler sur Unsplash
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