Numérique et environnement et si on en parlait !, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
Numérique et environnement et si on en parlait !, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues jeudi 23 avril 2026.
Numérique et environnement et si on en parlait ! Jeudi 23 avril, 09h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-23T09:00:00+02:00 – 2026-04-23T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T09:00:00+02:00 – 2026-04-23T11:30:00+02:00
Présentation
Comprendre les enjeux environnementaux du numérique. Si nous voulons évoluer vers un numérique plus durable, il est important de découvrir quelques actions simples à mettre en place au quotidien pour une plus grande sobriété numérique.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
- Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.Retrouvez nous sur notre page Facebook
Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. environnement numérique
Photo de Brooke Cagle sur Unsplash
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