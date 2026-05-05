Fête de la vigne et du vin La Venise Provençale, cave viticole Martigues

Martigues

Fête de la vigne et du vin

Samedi 16 mai 2026 à partir de 10h30. La Venise Provençale, cave viticole 233 Route de Sausset Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Une journée exceptionnelle au cœur des vignes de Saint-Julien-les-Martigues, chaque samedi qui suit le jeudi de l’Ascension balade vigneronne, visite, apéritif et repas. Réservation par téléphone obligatoire auprès de la cave.

Programmation 2026

– Départs pour la balade vigneronne à 10h30.

– Visite de la cave après chaque balade.

– Apéritif offert à 12h.

– Déjeuner dans les chais Gardienne de taureau. Concert.

Vins à discrétion pendant le repas et bulles en option pour le dessert !



Entrée gratuite pour la balade, visite et apéritif Repas payant sur réservation.



La Fête de la Vigne et du Vin a été créée pour fédérer au niveau national les professionnels du vin pendant une journée entière et permettre au public de découvrir les femmes et les hommes de cette profession, directement sur les sites de production, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. .

La Venise Provençale, cave viticole 233 Route de Sausset Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 33 93 caveau@laveniseprovencale.fr

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English :

An exceptional day in the heart of the Saint-Julien-les-Martigues vineyards, every Saturday following Ascension Day: wine tour, visit, aperitif and meal. Reservations must be made by telephone with the winery.

L’événement Fête de la vigne et du vin Martigues a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Martigues