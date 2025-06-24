Joël Pommerat Les petites filles modernes Ferrières Martigues

Joël Pommerat Les petites filles modernes Ferrières Martigues mardi 5 mai 2026.

Bouches-du-Rhône

Joël Pommerat Les petites filles modernes Du mardi 5 au mercredi 6 mai 2026 le mardi de 20h30 à 22h. Le mercredi de 20h30 à 22h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-05

Accueillie aux Salins en 2024, la Cendrillon de Joël Pommerat avait marqué les esprits. Le dramaturge hors pair poursuit l’exploration de l’enfance, pour nous offrir ce conte sur la force de l’amitié.

Les Petites Filles modernes est une histoire au sens premier. Une histoire sur l’amour, sur l’amitié mais aussi sur les zones sombres de l’enfance. Deux petites filles puisent dans leur relation indestructible la possibilité de faire face au monde des adultes. Avec humour, tendresse et grâce, Joël Pommerat raconte la magie de l’enfance, qui puise dans le surnaturel la force d’aborder des réalités parfois inconcevables. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

English :

Hosted at Les Salins in 2024, Joël Pommerat’s Cinderella made a lasting impression. The outstanding playwright continues his exploration of childhood to offer us this tale about the power of friendship.

German :

Joël Pommerats Cinderella, die 2024 in Les Salins aufgeführt wurde, hinterließ einen bleibenden Eindruck. Der herausragende Dramatiker setzt seine Auseinandersetzung mit der Kindheit fort und erzählt uns diese Geschichte über die Macht der Freundschaft.

Italiano :

Ospitata a Les Salins nel 2024, la Cenerentola di Joël Pommerat ha lasciato un segno indelebile. L’impareggiabile drammaturgo continua la sua esplorazione dell’infanzia in questa storia sul potere dell’amicizia.

Espanol :

Presentada en Les Salins en 2024, la Cenicienta de Joël Pommerat dejó una huella imborrable. El destacado dramaturgo continúa su exploración de la infancia para ofrecernos esta historia sobre el poder de la amistad.

L’événement Joël Pommerat Les petites filles modernes Martigues a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme de Martigues