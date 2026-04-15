Cartes et navigation, de Google Map à Open Street Map, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
Cartes et navigation, de Google Map à Open Street Map, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues jeudi 7 mai 2026.
Cartes et navigation, de Google Map à Open Street Map Jeudi 7 mai, 10h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T10:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T10:00:00+02:00 – 2026-05-07T12:00:00+02:00
Présentation
sur 2 séances
Découvrez la cartographie et apprenez à utiliser des outils de navigation (piétons, cyclistes, automobilistes…). Devenez aussi acteur de votre territoire en contribuant et en créant vos propres cartes.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr
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Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr/ »}] [{« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]
Cartographier le monde epn numérique
© Les Contributeurs d’OpenStreetMap.
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