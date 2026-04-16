Polar en Calanque Plage de la Saulce Martigues

Martigues

Polar en Calanque

Dimanche 10 mai 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Plage de la Saulce La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Rencontrez des auteurs qui sauront vous intéresser avec leur univers, leur passion… Profitez d’un temps d’échange avec eux et d’une séance de dédicaces sur la plage de la Saulce à Martigues.

Le Comité des Fêtes de La Couronne vous invite à passer une journée fascinante, placée sous le signe du suspens et de la littérature dans un cadre idyllique en bord de mer !

Un lieu de rencontres littéraires dans un univers de Polar, avec des auteur.e.s renommé.e.s Patrick Barbuscia, Florence Bremier, Cécile Carello, Cécilia Castelli, Marianne Chabadi, Gilles Del Pappas, Pierre Dharréville, Jean-Claude Di Ruocco, Peggy François, Maurice Gouiran, Gabriel Katz, Anouk Langanay, Audrey Sabardeil, Pascal Thiriet.



Au programme

Café avec les auteurs dès 10h, interviews, lectures, ateliers d’écriture, dédicaces…

Une ambiance immersive dans le monde du Polar !

Ambiance musicale animée par Joris en matinée et par Studio 14 l’après-midi



14h Remise du prix Polar en Calanque

Un escape Game Lego et un rallye BD vous seront proposés tout au long de la journée.

Et bien sûr la buvette tenue par les bénévoles du Comité des Fêtes de La Couronne avec boissons et crêpes. .

Plage de la Saulce La Couronne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 83 11 74 comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet authors who will interest you with their world, their passion… Enjoy a time to chat with them and a book signing session on the Saulce beach in Martigues.

L’événement Polar en Calanque Martigues a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Martigues