Polar en Calanque Plage de la Saulce Martigues
Polar en Calanque Plage de la Saulce Martigues dimanche 10 mai 2026.
Martigues
Polar en Calanque
Dimanche 10 mai 2026 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Plage de la Saulce La Couronne Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Rencontrez des auteurs qui sauront vous intéresser avec leur univers, leur passion… Profitez d’un temps d’échange avec eux et d’une séance de dédicaces sur la plage de la Saulce à Martigues.
Le Comité des Fêtes de La Couronne vous invite à passer une journée fascinante, placée sous le signe du suspens et de la littérature dans un cadre idyllique en bord de mer !
Un lieu de rencontres littéraires dans un univers de Polar, avec des auteur.e.s renommé.e.s Patrick Barbuscia, Florence Bremier, Cécile Carello, Cécilia Castelli, Marianne Chabadi, Gilles Del Pappas, Pierre Dharréville, Jean-Claude Di Ruocco, Peggy François, Maurice Gouiran, Gabriel Katz, Anouk Langanay, Audrey Sabardeil, Pascal Thiriet.
Au programme
Café avec les auteurs dès 10h, interviews, lectures, ateliers d’écriture, dédicaces…
Une ambiance immersive dans le monde du Polar !
Ambiance musicale animée par Joris en matinée et par Studio 14 l’après-midi
14h Remise du prix Polar en Calanque
Un escape Game Lego et un rallye BD vous seront proposés tout au long de la journée.
Et bien sûr la buvette tenue par les bénévoles du Comité des Fêtes de La Couronne avec boissons et crêpes. .
Plage de la Saulce La Couronne Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 71 83 11 74 comitedesfetesdelacouronne13@gmail.com
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English :
Meet authors who will interest you with their world, their passion… Enjoy a time to chat with them and a book signing session on the Saulce beach in Martigues.
L’événement Polar en Calanque Martigues a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Martigues
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