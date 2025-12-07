Initiation Arduino, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
Initiation Arduino, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues jeudi 7 mai 2026.
Initiation Arduino Jeudi 7 mai, 14h00 FabLab – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-07T14:00:00+02:00 – 2026-05-07T17:00:00+02:00
Présentation
Découvrez comment programmer et contrôler vos propres montages électroniques. En quelques étapes simples, vous apprendrez à allumer des LED et lire des capteurs !
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques
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Localisation
FabLab – Médiathèque Louis Aragon Quai des anglais Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442802797 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Cet atelier vous permettra de découvrir la programmation de cartes électroniques Imprimante 3D FabLab
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