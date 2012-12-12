Soirée italienne au Golden Tulip Martigues Golden Tulip Martigues Martigues

Martigues

Soirée italienne au Golden Tulip Martigues

Du vendredi 15 au samedi 16 mai 2026 de 19h à 22h. Golden Tulip Martigues 12 Avenue José Nobre Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 19:00:00

fin : 2026-05-16 22:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Rendez-vous au Golden Tulip de Martigues pour deux soirs festifs autour de l’Italie.

Profitez de deux soirs au sein du nouveau restaurant VISTA de l’hôtel Golden Tulip (ouvert à tous) et notamment du rooftop et sa vue sur l’étang de Berre.

Offre disponible planche à partager et spritz.

Le samedi soir, un chanteur animera votre dîner. .

Golden Tulip Martigues 12 Avenue José Nobre Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 74 36 49 49 contact@goldentulipmartiguesprovence.com

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English :

Join us at the Golden Tulip in Martigues for two festive evenings celebrating Italy.

L’événement Soirée italienne au Golden Tulip Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues