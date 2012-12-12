Soirée italienne au Golden Tulip Martigues Golden Tulip Martigues Martigues
Soirée italienne au Golden Tulip Martigues Golden Tulip Martigues Martigues vendredi 15 mai 2026.
Martigues
Soirée italienne au Golden Tulip Martigues
Du vendredi 15 au samedi 16 mai 2026 de 19h à 22h. Golden Tulip Martigues 12 Avenue José Nobre Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 19:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Rendez-vous au Golden Tulip de Martigues pour deux soirs festifs autour de l’Italie.
Profitez de deux soirs au sein du nouveau restaurant VISTA de l’hôtel Golden Tulip (ouvert à tous) et notamment du rooftop et sa vue sur l’étang de Berre.
Offre disponible planche à partager et spritz.
Le samedi soir, un chanteur animera votre dîner. .
Golden Tulip Martigues 12 Avenue José Nobre Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 74 36 49 49 contact@goldentulipmartiguesprovence.com
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English :
Join us at the Golden Tulip in Martigues for two festive evenings celebrating Italy.
L’événement Soirée italienne au Golden Tulip Martigues Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues
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