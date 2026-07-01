Création de porte-clés, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
vendredi 31 juillet 2026 · FabLab - Médiathèque Louis Aragon · Martigues
Informations pratiques
Création de porte-clés Vendredi 31 juillet, 10h00 FabLab – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00
Présentation
Grâce aux machines du Fablab (imprimantes laser,
découpeuses laser, brodeuse, découpeuse vinyle), venez
fabriquer vos propres décorations de Noël.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques
- Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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Localisation
FabLab – Médiathèque Louis Aragon Quai des anglais Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442802797 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Cet atelier vous permettra de manipuler les machines du FabLab Imprimante 3D FabLab
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