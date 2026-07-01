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Création de porte-clés, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

vendredi 31 juillet 2026 · FabLab - Médiathèque Louis Aragon · Martigues

Création de porte-clés, FabLab – Médiathèque Louis Aragon, Martigues

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Lieu
FabLab - Médiathèque Louis Aragon
Adresse
Quai des anglais
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
Sur inscription, gratuit

Création de porte-clés Vendredi 31 juillet, 10h00 FabLab – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-31T10:00:00+02:00 – 2026-07-31T12:00:00+02:00

Présentation

Grâce aux machines du Fablab (imprimantes laser,
découpeuses laser, brodeuse, découpeuse vinyle), venez
fabriquer vos propres décorations de Noël.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques

  • Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
  • Retrouvez nous sur Facebook

Localisation

FabLab – Médiathèque Louis Aragon Quai des anglais Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442802797 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Cet atelier vous permettra de manipuler les machines du FabLab Imprimante 3D FabLab

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