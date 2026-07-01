Créer, transformer, détourner : pratiques créatives de l’image numérique, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
jeudi 23 juillet 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues
Informations pratiques
Créer, transformer, détourner : pratiques créatives de l’image numérique Jeudi 23 juillet, 09h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
gratuit inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T09:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T09:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00
Présentation
Atelier création d’images numériques : explorez et transformez vos photos avec des effets créatifs [glitch, pixel arts, textures…] grâce à des outils simples gratuits.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
- Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. atelier numérique
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