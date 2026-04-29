Feu d’artifice de Carro Rue des Ragues Martigues

Martigues

Feu d’artifice de Carro

Mardi 21 juillet 2026.

A la tombée de la nuit. Rue des Ragues Parking du port de Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

En clôture de la fête de Carro un feu d’artifice sera tiré sur le parking du front de mer.

C’est l’évènement à ne pas manquer de l’été ! Le village de Carro est en fête depuis 5 jours fête foraine, parties de pétanque et animations ont aussi bien ravi vacanciers que locaux.



Venez fêter ce dernier jour par un feu d’artifice tiré depuis le port de Carro. L’occasion de se réunir un dernier soir pour en prendre plein les yeux. .

Rue des Ragues Parking du port de Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 52 77 10 56 contact@fetesdecarro.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

At the closing of the Carro Festival fireworks will be fired from the dike.

L’événement Feu d’artifice de Carro Martigues a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme de Martigues