Les robots Thymio, EPN – Médiathèque Louis Aragon, Martigues
jeudi 23 juillet 2026 · EPN - Médiathèque Louis Aragon · Martigues
Informations pratiques
Les robots Thymio Jeudi 23 juillet, 10h00 EPN – Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-23T10:00:00+02:00 – 2026-07-23T12:00:00+02:00
Présentation
Viens t’amuser à manoeuvrer et programmer nos robots sur différents parcours. Une première initiation à la programmation.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Localisation
EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442443619 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 02 67 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques (EPN) vous proposent tout un programme d’activités pour les vacances. robots robotique
Photo by Eric Krull on Unsplash
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