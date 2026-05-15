Joutes provençales coupe de Provence Ferrières Martigues

Martigues

Joutes provençales coupe de Provence

Dimanche 5 juillet 2026 à partir de 9h. Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05

Les jouteurs sont attendus à Martigues pour s’affronter lors d’un tournoi de joutes provençales dans le cadre de la coupe de Provence.

Anciennement la Targo, le jeu de joute provençal, offre aux passants un spectacle insolite, unique, au coeur de la ville.

Pratiqué de mai à septembre, la joute provençale est un combat sur l’eau entre deux personnes se trouvant chacune sur un bateau, en haut d’un plateau appelé en provençale (teinteine) et le but du jeu consiste à envoyer son adversaire à l’eau au moyen d’une lance.

Chaque jouteur est protégé par un plastron en bois et tient dans la main gauche un témoin qui doit l’empêcher d’attraper la lance de son adversaire. .

Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 marmae2201@gmail.com

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English :

The jousters are expected in Martigues to compete in a Provençal jousting tournament as part of the Provence Cup.

L’événement Joutes provençales coupe de Provence Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues