Martigues

Les Sentiers du Calme Sophro-balade

Samedi 16 mai 2026 de 15h à 17h.

Mercredi 27 mai 2026 de 15h à 17h. Parking des Ragues Carro Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-27

Balades douces combinant marche consciente et exercices de sophrologie à Martigues. Balades accessibles, de niveau facile/très facile, adaptées à partir de 12 ans.

Pratiques de relaxation en plein air.

Sophro-balade à Carro Entre terre, mer et ciel.



Offrez-vous une parenthèse de douceur dans le cadre authentique de Carro, entre le charme du petit port de pêche, le souffle marin de la plage et les paysages minéraux des carrières de Baou Tailla.



Cette balade douce allie marche consciente et pratiques de sophrologie en plein air, dans un véritable écrin entre terre et mer.



Au fil du chemin, nous prendrons le temps de

– respirer en pleine nature

– éveiller nos sens

– nous poser pour de courtes pratiques guidées (relaxation, visualisation, exercices doux…)

– explorer ce qui se passe en nous quand l’esprit ralentit.



Aucune expérience n’est nécessaire, il suffit d’avoir envie de marcher tranquillement et de s’accorder une parenthèse de bien-être, un moment juste pour soi.



Chaque participant(e) se verra remettre un carnet de suivi, dans lequel il/elle pourra noter ses ressentis avant et après chaque sortie et chaque activité, afin d’ancrer et de pérenniser les différents outils de relaxation pratiqués durant la balade.



Chaque sortie se termine autour d’un échange convivial où le respect, la bienveillance et l’écoute seront toujours de mise. Il s’agit de proposer un moment de partage, en toute simplicité.



Petits groupes de 6 à 8 personnes (sur réservation).

Sortie confirmée à partir de 2 participants, sous réserve d’une météo favorable.

Prévoir tenue et chaussures adaptées, ainsi qu’une serviette ou natte de plage + gourde.

Durée environ 2h à 2h30. .

Parking des Ragues Carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 94 83 66 florence.barrier.sophrologue@gmail.com

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English :

Gentle walks combining mindful walking and sophrology exercises in Martigues. Accessible walks, easy/very easy level, suitable for ages 12 and up. Outdoor relaxation practices.

L’événement Les Sentiers du Calme Sophro-balade Martigues a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de Martigues