Atelier tissage et médiation environnementale Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues

Martigues

Atelier tissage et médiation environnementale

Mercredi 20 mai 2026 de 14h à 16h.

Mercredi 10 juin 2026 de 14h à 16h.

Mercredi 8 juillet 2026 de 14h à 16h.

Mercredi 5 août 2026 de 10h à 12h. Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-07-08 16:00:00

Date(s) :

2026-05-20 2026-06-10 2026-07-08 2026-08-05

Participez à un atelier créatif mêlant réflexion et pratique ! Explorez votre rapport aux déchets plastiques, puis initiez-vous au tissage pour transformer des matériaux récupérés en créations uniques, sensibles et engagées.

Et si vos émotions et vos déchets devenaient matière à création ? Venez réinventer votre lien à l’environnement à travers une expérience artistique sensible et engagée.



Dans le cadre de l’exposition biodiversité 2026, l’Office de Tourisme vous invite à participer à un atelier immersif animé par Ophélie, médiatrice artistique. Vous y découvrirez une nouvelle façon de considérer les matériaux de récupération en les transformant en véritables supports d’expression.



Un atelier en trois temps



– Un moment d’échange pour questionner la notion de déchet et faire évoluer votre regard.

– Une initiation au tissage artisanal sur métier individuel, simple et accessible.

– La réalisation d’une création textile à partir de plastiques recyclés, que vous emporterez avec vous.



Les + de l’expérience



– Une approche créative qui associe réflexion écologique et pratique artistique.

– Accessible à tous dès 15 ans, sans expérience préalable.

– Un temps collectif de partage, le Bateau à Émotions , pour exprimer et confronter vos ressentis. .

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

Join a creative workshop combining reflection and practice! Explore your relationship with plastic waste, then learn weaving to transform recovered materials into unique, sensitive and committed creations.

L’événement Atelier tissage et médiation environnementale Martigues a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme de Martigues