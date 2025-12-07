Bien choisir son ordinateur, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
Bien choisir son ordinateur, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues jeudi 21 mai 2026.
Bien choisir son ordinateur Jeudi 21 mai, 10h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00
Fin : 2026-05-21T10:00:00+02:00 – 2026-05-21T11:30:00+02:00
Présentation
Vous envisagez d’acheter un PC, une tablette ou un smartphone? Comment coisir parmi les nombreuses propositions. Nous tenterons de faire le point sur quelques éléments à ne pas négliger avant votre achat.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Les Espaces Publics Numériques de Martigues proposent 1 séance afin de vous aider à choisir l’équipement adéquat. martiguesnumerique ordinateur
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