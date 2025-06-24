Cinq versions de Don Juan Ferrières Martigues

Dans Cinq versions de Don Juan, Josette Baïz convoque l’un des personnages les plus marquants de la littérature pour créer une œuvre singulière en cinq tableaux.

Après 30 ans à la direction de la Compagnie Grenade, la chorégraphe Josette Baïz propose un dernier spectacle avec ses danseurs adultes, avant de se consacrer exclusivement aux jeunes danseurs de Grenade. Don Juan est à la fois une comédie, une tragédie, et un scandale. Grand séducteur sans scrupules, Don Juan n’est ni moral, ni sentimental, il est seulement avide de pouvoir. Certes, il transgresse les règles, mais il est libre et insoumis ! Molière a raconté le voyage initiatique d’un homme rebelle rejetant les valeurs établies. Josette Baïz, elle, propose cinq perspectives, cinq angles d’attaque pour mettre en danse ce personnage complexe. Danseuses et danseurs classiques, contemporains et hip-hop se relaient pour trouver les écritures de la séduction, de l’impétuosité, de la rébellion, voire de la folie de Don Juan. .

Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

In Five Versions of Don Juan, Josette Baïz summons one of the most striking characters in literature to create a unique work in five tableaux.

In „Fünf Versionen von Don Juan“ beschwört Josette Baïz eine der markantesten Figuren der Literatur herauf, um ein einzigartiges Werk in fünf Tableaus zu schaffen.

In Cinq versions de Don Juan, Josette Baïz evoca uno dei personaggi più sorprendenti della letteratura per creare un’opera singolare in cinque tableaux.

En Cinco versiones de Don Juan, Josette Baïz convoca a uno de los personajes más impactantes de la literatura para crear una obra única en cinco cuadros.

