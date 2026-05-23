Feu d’artifice depuis un bateau Derrière l’hôtel de ville Martigues

Martigues

Feu d’artifice depuis un bateau

Samedi 4 juillet 2026 à partir de 22h. Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 22:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Quel est le meilleur endroit pour voir le feu d’artifice ? Sur un bateau évidement. L’eau paisible de l’Etang de Berre vous permettra d’observer ce spectacle pyromélodique de la plus belle des façons pour un souvenir inoubliable.Familles

Laissez vous éblouir par les couleurs du feu d’artifice. Au milieu de l’étang, profitez de cette soirée inédite et célébrez cet événement à Martigues comme il se doit ! Ce spectacle unique promet de vous en mettre pleins les yeux ! .

Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Where’s the best place to watch the fireworks? On a boat, of course. The calm waters of the Etang de Berre will allow you to observe this pyromusical spectacle in the most beautiful way, creating an unforgettable memory.

L’événement Feu d’artifice depuis un bateau Martigues a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de Martigues