Camping Paradis, visite des décors de la série

Mercredi 18 février 2026 de 10h à 11h.

Mercredi 25 février 2026 de 10h à 11h. Chemin de la batterie Après le camping L’Arquet Côte Bleue Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 10:00:00

fin : 2026-02-25 11:00:00

Date(s) :

2026-02-18 2026-02-25

Accédez aux décors de la série télévisée Camping Paradis et découvrez tous les secrets de tournage qui a lieu à Martigues.

Une visite inédite proposée par l’Office de Tourisme de Martigues. Rendez-vous sous l’arche Camping Paradis à La Couronne et découvrez les décors de la série. L’accueil, la supérette, le bar, la laverie…. Vous pourrez accédez à tous ces lieux emblématiques du camping Paradis.



Suivez votre guide pour connaître anecdotes, secrets de tournage et histoires palpitantes de l’équipe Camping Paradis .



Visite guidée par un agent de l’Office de Tourisme des lieux de tournage de la célèbre série télévisée Camping Paradis (hors période de tournage).Exclusivement sur inscription auprès de l’Office de Tourisme de Martigues.



Les produits dérivés sont disponibles en exclusivité européenne à l’occasion des visites (mug, magnet, t-shirt, polo, casquette, carte postale…).

Vous les retrouvez également toute l’année à l’Office de Tourisme de Martigues. .

Chemin de la batterie Après le camping L’Arquet Côte Bleue Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Access the sets of the television series Camping Paradis and discover all the secrets of filming that takes place in Martigues.

L’événement Camping Paradis, visite des décors de la série Martigues a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de Tourisme de Martigues