Numéric’Santé, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
Numéric’Santé, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues mardi 9 juin 2026.
Numéric’Santé Mardi 9 juin, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
gratuit inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:00:00+02:00
Fin : 2026-06-09T14:00:00+02:00 – 2026-06-09T16:00:00+02:00
Présentation
Vous souhaitez savoir comment prendre vos rendez-vous sur des plateformes comme Doctolib, Maiia? On vous explique comment faire !
Saviez-vous que vous avez la possibilité de consulter un praticien de la santé en ligne et qu’il existe une multitude d’applications santé ?
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
- Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}]
Vous souhaitez savoir comment prendre vos rendez-vous sur des plateformes comme Doctolib, Malia ? Vous voulez découvrir « mon espace santé » ? On vous explique comment faire ! santé application
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