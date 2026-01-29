Exposition la Provence américaine, de la libération à la reconstruction Rond-point de l’Hôtel de ville Martigues

Exposition la Provence américaine, de la libération à la reconstruction

Du 10/06 au 04/07/2026 tous les jours. Galerie de l'Histoire de Martigues Martigues

Début : 2026-06-10

fin : 2026-07-04

2026-06-10

Rendez-vous à la Galerie de l’Histoire de Martigues pour découvrir une exposition autour de la vie du camp américain entre 1944 et 1947.

Après le débarquement et la Libération de la Provence, l’armée américaine met en place une vaste logistique. L’exposition retrace la vie du camp américain de Calas entre 1944 et 1947, par lequel ont transité près de deux millions de GI et de prisonniers allemands.



Exposition conçue par la Division du Patrimoine Culturel de la Métropole Aix-Marseille-Provence et labellisée Mission Libération par le Ministère des Armées, complétée par des archives martégales. .

Galerie de l'Histoire de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Visit the Martigues History Gallery to discover an exhibition about life in the American camp between 1944 and 1947.

