Cafés découverte aux archives communales Ferrières Martigues
Mercredi 10 juin 2026 à partir de 10h. Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône
2026-06-10 10:00:00
2026-06-10
2026-06-10
Après un moment convivial autour d’un thé ou d’un café, découvrez un point de vue singulier sur un aspect de l’histoire martégale. Gratuit. Tout public, sur inscription.
Programme 2026
– Mercredi 10 juin à 10h.
Dans le cadre de la semaine internationale des archives, le service ouvre les portes de ses dépôts, habituellement fermés au public.
Sur inscription. .
Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 30 65 contact.aha@ville-martigues.fr
English :
After a convivial moment around a tea or a coffee, discover a singular point of view on one aspect of Martégale history.
Free admission. Registration recommended.
L’événement Cafés découverte aux archives communales Martigues a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme de Martigues