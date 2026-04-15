INSTALL’PARTY – De Windows à Linux, c’est possible, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

INSTALL’PARTY – De Windows à Linux, c’est possible Mercredi 10 juin, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00

Présentation

Découvrez le système d’exploitation libre et gratuit qui équipe des millions d’ordinateurs à travers le monde. Apprenez à naviguer dans son interface, utiliser les applications de base et comprendre ses avantages pour gagner en autonomie et en sécurité.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

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Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]

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