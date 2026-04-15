Café numérique TPE / Commerçants, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
Café numérique TPE / Commerçants, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues lundi 8 juin 2026.
Café numérique TPE / Commerçants 8 et 22 juin EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-08T14:00:00+02:00 – 2026-06-08T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-22T09:00:00+02:00 – 2026-06-22T11:30:00+02:00
Présentation
Une séance conviviale et interactive permettant aux très petites entreprises et commerçants d’achanger sur les problèmatiques liées au numérique, tout en découvrant des solutions concrètes pour optimiser leur présence en ligne et simplifier leur quotidien.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
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Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr
Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/?locale=fr_FR »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Les Espaces publics numériques de la ville de Martigues accompagnent tous les publics dans l’appropriation des usages et des outils numériques. tpe numérique
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