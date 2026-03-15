Joutes provençales, tournoi de la Saint-Pierre Ferrières Martigues

Martigues

Joutes provençales, tournoi de la Saint-Pierre

Dimanche 28 juin 2026 de 9h à 21h. Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 09:00:00

fin : 2026-06-28 21:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Martigues accueille le championnat de Provence, ce sport offre aux passants un spectacle insolite au coeur de la ville. Dans le cadre de la Fête de la mer et de la Saint Pierre. Sur le parvis et le quai d’honneur de l’hôtel de ville.

Le tournoi débutera avec les catégories Benjamins, les Minimes, les Cadets, les Féminines. Après une pause repas et rafraîchissement , reprise prévue à 14h avec les Juniors puis les Séniors. Le tournoi se clôturera par la remise des coupes.



Anciennement la Targo, le jeu de joute provençal, offre aux passants un spectacle insolite, unique, au coeur de la ville.

Pratiqué de mai à septembre, la joute provençale est un combat sur l’eau entre deux personnes se trouvant chacune sur un bateau, en haut d’un plateau appelé en provençale (teinteine) et le but du jeu consiste à envoyer son adversaire à l’eau au moyen d’une lance.

Chaque jouteur est protégé par un plastron en bois et tient dans la main gauche un témoin qui doit l’empêcher d’attraper la lance de son adversaire. .

Ferrières Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

Martigues hosts the Provence championship, offering passers-by an unusual spectacle in the heart of the town. As part of the Fête de la mer and Saint Pierre celebrations. On the town hall forecourt and quay.

L’événement Joutes provençales, tournoi de la Saint-Pierre Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues