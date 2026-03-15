Soirée vénitienne En centre-ville Martigues
Soirée vénitienne En centre-ville Martigues samedi 4 juillet 2026.
Martigues
Soirée vénitienne
Samedi 4 juillet 2026. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
La soirée vénitienne à Martigues est l’évènement incontournable de l’été ! Il s’agit de l’une des quatre grandes fêtes à ne pas manquer. Profitez du corso Nautique et du spectacle pyromélodique (feu d’artifice en musique).Familles
Un événement inédit qui ravira petits et grands lors de cette soirée incontournable de l’été. Quelle meilleure façon de débuter l’été ?
Corso nautique avec une dizaine d’embarcations décorées et illuminées.
Spectacle pyromélodique tiré sur l’étang de Berre.
Attention les 3 quartiers du centre-ville seront fermés à la circulation de 20h à minuit.
A noter pas de report en cas de mauvaises conditions météo. .
En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com
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English :
The Venetian evening in Martigues is the event not to be missed this summer! It’s one of the four major festivals not to be missed. Enjoy the corso nautique and the pyromelodic show (fireworks with music).
L’événement Soirée vénitienne Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues
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