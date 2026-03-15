Radio Nova la dernière tournée Pointe brise-lames Martigues
Radio Nova la dernière tournée Pointe brise-lames Martigues mardi 30 juin 2026.
Martigues
Radio Nova la dernière tournée
Mardi 30 juin 2026 de 18h à 20h. Pointe brise-lames Place des Aires Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 18:00:00
fin : 2026-06-30 20:00:00
Date(s) :
2026-06-30
La tournée estivale de Radio Nova arrive à Martigues pour une émission en direct et en public.Familles
Après plusieurs dates à travers la France, l’équipe fera escale à Martigues, l’une des 9 villes sélectionnées pour cette tournée. Une belle occasion de vivre un moment convivial et original au cœur de l’été.
Sur place, retrouvez Guillaume Meurice, Juliette Arnaud, Aymeric Lompret et Pierre-Emmanuel Barré pour La dernière , une émission à la fois drôle, satirique et engagée qui revisite l’actualité avec humour.
En cas de pluie, l’évènement aura lieu au Théâtre des Salins ( dans la limite des places disponibles).
Un rendez-vous à ne pas manquer ! .
Pointe brise-lames Place des Aires Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66 animcv@ville-martigues.fr
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English :
Radio Nova’s summer tour arrives in Martigues for a live show in front of an audience.
L’événement Radio Nova la dernière tournée Martigues a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Martigues
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