Martigues Metal Nights Salle du Grès Martigues

Martigues Metal Nights

Samedi 31 janvier 2026 de 19h à 23h30. Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 23:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Vous aimez le métal ? Vous voulez découvrir de nouveaux groupes ? Vous avez envie de vous éclater ? L’association Groudoudou Events vous invite à Martigues pour une soirée métal Death métal. A la salle du Grès, en centre-ville de Ferrières.

Les Métal Nights sont devenues des soirées références sur la ville de Martigues



3 groupes se produiront sur scène.

– Alchemists, métal moderne venu de Suisse.

– Ghetto Paradise, Nu metal Old school.

– Krev, hardcore teinté de groove.



Tatoueur et intervenants.

Buvette et restauration. .

Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Do you like metal? Do you want to discover new bands? Do you want to have a good time? Groudoudou Events invites you to Martigues for an evening of metal and death metal. At the Salle du Grès, in Ferrières town centre.

L’événement Martigues Metal Nights Martigues a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme de Martigues