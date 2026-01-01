Martigues Metal Nights Salle du Grès Martigues
Martigues Metal Nights Salle du Grès Martigues samedi 31 janvier 2026.
Martigues Metal Nights
Samedi 31 janvier 2026 de 19h à 23h30. Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues Bouches-du-Rhône
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31 23:30:00
2026-01-31
Vous aimez le métal ? Vous voulez découvrir de nouveaux groupes ? Vous avez envie de vous éclater ? L’association Groudoudou Events vous invite à Martigues pour une soirée métal Death métal. A la salle du Grès, en centre-ville de Ferrières.
Les Métal Nights sont devenues des soirées références sur la ville de Martigues
3 groupes se produiront sur scène.
– Alchemists, métal moderne venu de Suisse.
– Ghetto Paradise, Nu metal Old school.
– Krev, hardcore teinté de groove.
Tatoueur et intervenants.
Buvette et restauration. .
Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com
English :
Do you like metal? Do you want to discover new bands? Do you want to have a good time? Groudoudou Events invites you to Martigues for an evening of metal and death metal. At the Salle du Grès, in Ferrières town centre.
