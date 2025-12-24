Balade en bateau au coucher de soleil, Derrière l’hôtel de ville Martigues

Balade en bateau au coucher de soleil

Du 06/07 au 31/08/2026 Horaires de départ tous les jours de 19h20 à 20h20.

Horaires de départ variable selon le jour de la balade. Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-06

Plongez dans la magie du crépuscule avec notre visite exclusive Balade en bateau au coucher de soleil . Embarquez à bord du San Crist pour une expérience inoubliable, naviguant à travers les eaux scintillantes au départ du centre-ville de Martigues.Amoureux

Laissez-vous envoûter par la splendeur du chenal de Caronte et des canaux qui ont valu à Martigues le surnom de Venise Provençale . Poursuivez votre périple jusqu’à Port-de-Bouc, où les trois ponts emblématiques se dressent majestueusement, offrant une toile de fond spectaculaire au coucher de soleil. Préparez-vous à admirer le ciel de Martigues dans toute sa splendeur, dans des nuances de couleurs qui vous éblouiront.



Cette balade en bateau ne se contente pas de vous offrir des paysages à couper le souffle elle est également animée par les commentaires passionnants du capitaine lui-même, un véritable natif de Martigues. Profitez de cette occasion unique pour en apprendre davantage sur l’histoire et les secrets de cette destination pittoresque.



Vivez une expérience immersive où la beauté naturelle se marie harmonieusement avec le charme authentique de Martigues. Réservez dès maintenant votre place à bord du San Crist et préparez-vous à vivre un moment magique au cœur du coucher de soleil martégal. .

Derrière l’hôtel de ville Avenue Louis Sammut Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Immerse yourself in the magic of dusk with our exclusive tour: “Sunset Boat Ride”. Embark aboard the “San Crist” for an unforgettable experience, sailing through the sparkling waters departing from downtown Martigues.

L’événement Balade en bateau au coucher de soleil Martigues a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de Tourisme de Martigues