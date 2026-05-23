Martigues

L’île en fête

Du 07/07 au 29/08/2026 le mardi, jeudi et samedi de 20h à 23h. Place de la Libération Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Idéalement située à deux pas du cadre magique du Miroir aux oiseaux, la place de la Libération à Martigues change de tempo tout l’été.

Que vous soyez un danseur hors pair ou un simple spectateur venu siroter un verre en terrasse et admirer les artistes, l’ambiance chaleureuse de la Venise Provençale saura vous séduire.



Les mardis (Ambiance Latino) Place au célèbre DJ martégal Paco Team Latino pour des sessions enflammées de salsa, bachata et kizomba.

Les jeudis et samedis (Soirées à thème & Live) DJ Tonio Events prend les commandes avec des performances live mêlant percussions et saxophone. Attendez-vous à des soirées thématiques variées tout au long de la saison (Années 80/90, Carnaval du Brésil, soirée Gypsies, etc.). .

Place de la Libération Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

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English :

Ideally located a stone’s throw from the magical setting of the Miroir aux oiseaux, the Place de la Libération in Martigues changes its tempo all summer long.

L’événement L’île en fête Martigues a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme de Martigues