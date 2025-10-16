Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Afterwork avec Cheche du Tchapaclan Ferrières Martigues

Afterwork avec Cheche du Tchapaclan Ferrières Martigues jeudi 28 mai 2026.

Afterwork avec Cheche du Tchapaclan

Jeudi 28 mai 2026 de 18h30 à 20h. Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-05-28 20:00:00

Date(s) :
2026-05-28

Avant le spectacle, direction les Salins pour chanter, danser ou vous détendre autour d’un verre !
Rendez-vous dans le hall du Théâtre des Salins pour se retrouver et profiter de la musique de Cheche du Tchapaclan.   .

Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00  billetterie@les-salins.net

English :

Before the show, head to Les Salins to sing, dance or relax with a drink!

German :

Gehen Sie vor der Show ins Les Salins, um zu singen, zu tanzen oder bei einem Drink zu entspannen!

Italiano :

Prima dello spettacolo, recatevi alle Saline per cantare, ballare o rilassarvi davanti a un drink!

Espanol :

¡Antes del espectáculo, dirígete a Les Salins para cantar, bailar o relajarte con una bebida!

L’événement Afterwork avec Cheche du Tchapaclan Martigues a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme de Martigues