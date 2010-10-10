50 Nuances de Grecs Place du 8 mai 1945 Martigues

Martigues

50 Nuances de Grecs

Jeudi 28 mai 2026 à partir de 20h30.

Vendredi 29 mai 2026 à partir de 20h30.

Samedi 30 mai 2026 à partir de 20h30. Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30

Et si les Dieux de l’Olympe que l’on croyait disparus étaient revenus parmi nous ?

Imaginez … Zeus faisant ses courses à Auchan … Hercule coach sportif à Basic Fit … Héra, Aphrodite et Athéna qui lancent leur # Myth-Too … Apollon et Éros sur Adopte un grec.com .. Oedipe chez le psy … Poséidon à l’Assemblée … Narcisse youtubeur … Achille. Ulysse, Hector faisant des plans à Troie … Pénélope gagnante de Top Chef avec sa Moussaka revisitée … Hermès sur Facebook … Hermaphrodite faisant son coming-out … Dyonisos et Pan au Hellfest … Le Taramavirus en Méditerranée …

Une réinterprétation de notre monde actuel à la sauce grecque, mythologique et burlesque … dans un voyage à l’humour délirant et décal….)



Mise en Scène Frédéric Baile



Avec le soutien de la ville de Martigues .

Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 41 53 15 03

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English :

What if the gods of Olympus, whom we thought had vanished, had returned to our midst?

L’événement 50 Nuances de Grecs Martigues a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Martigues