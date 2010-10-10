50 Nuances de Grecs Place du 8 mai 1945 Martigues
50 Nuances de Grecs Place du 8 mai 1945 Martigues jeudi 28 mai 2026.
Martigues
50 Nuances de Grecs
Jeudi 28 mai 2026 à partir de 20h30.
Vendredi 29 mai 2026 à partir de 20h30.
Samedi 30 mai 2026 à partir de 20h30. Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30
Et si les Dieux de l’Olympe que l’on croyait disparus étaient revenus parmi nous ?
Imaginez … Zeus faisant ses courses à Auchan … Hercule coach sportif à Basic Fit … Héra, Aphrodite et Athéna qui lancent leur # Myth-Too … Apollon et Éros sur Adopte un grec.com .. Oedipe chez le psy … Poséidon à l’Assemblée … Narcisse youtubeur … Achille. Ulysse, Hector faisant des plans à Troie … Pénélope gagnante de Top Chef avec sa Moussaka revisitée … Hermès sur Facebook … Hermaphrodite faisant son coming-out … Dyonisos et Pan au Hellfest … Le Taramavirus en Méditerranée …
Une réinterprétation de notre monde actuel à la sauce grecque, mythologique et burlesque … dans un voyage à l’humour délirant et décal….)
Mise en Scène Frédéric Baile
Avec le soutien de la ville de Martigues .
Place du 8 mai 1945 Jonquières Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 41 53 15 03
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English :
What if the gods of Olympus, whom we thought had vanished, had returned to our midst?
L’événement 50 Nuances de Grecs Martigues a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de Martigues
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