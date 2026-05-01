Salon du camping-car et du fourgon aménagé Rond point de l’hôtel de ville Martigues
Salon du camping-car et du fourgon aménagé Rond point de l’hôtel de ville Martigues jeudi 28 mai 2026.
Martigues
Salon du camping-car et du fourgon aménagé
Du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026 de 10h à 19h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 10:00:00
fin : 2026-05-31 19:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Lors de cette édition découvrez des véhicules neufs ou d’occasion parmi de nombreuses grandes marques.
Camping-cars, vans et fourgons aménagés, ainsi que tous les équipements pour des escapades inoubliables.
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Restauration sur place. Parking gratuit pour voitures et camping-cars.
Aire de stationnement camping-caristes nuit sécurisé. Sans inscription, accès libre.
Informations par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 19h au 04 68 44 16 47. .
Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10
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English :
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L’événement Salon du camping-car et du fourgon aménagé Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues
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