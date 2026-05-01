Salon du camping-car et du fourgon aménagé Rond point de l’hôtel de ville Martigues

Martigues

Salon du camping-car et du fourgon aménagé

Du jeudi 28 au dimanche 31 mai 2026 de 10h à 19h. Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 10:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Lors de cette édition découvrez des véhicules neufs ou d’occasion parmi de nombreuses grandes marques.

Camping-cars, vans et fourgons aménagés, ainsi que tous les équipements pour des escapades inoubliables.

– Nouveautés.

– Véhicules neufs en stock

– Un large choix de véhicule d’occasion pour tous les budgets

– Espaces Vans et Fourgons Aménagés plus de 50 vans et fourgons.

– Un espace accessoires.

– Un espace financement.



Restauration sur place. Parking gratuit pour voitures et camping-cars.



Aire de stationnement camping-caristes nuit sécurisé. Sans inscription, accès libre.

Informations par téléphone du lundi au vendredi de 10h à 19h au 04 68 44 16 47. .

Rond point de l’hôtel de ville La Halle de Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10

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English :

During this edition discover new or used vehicles among many major brands.

Motorhomes, vans and converted vans, as well as all the equipment for unforgettable getaways.

L’événement Salon du camping-car et du fourgon aménagé Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues