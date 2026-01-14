La foulée martégale Ferrières Martigues
La foulée martégale Ferrières Martigues dimanche 24 mai 2026.
La foulée martégale
Dimanche 24 mai 2026 de 8h30 à 12h30. Ferrières Avenue du grand parc Martigues Bouches-du-Rhône
Tarif : 12 – 12 – 26 EUR
Début : 2026-05-24 08:30:00
fin : 2026-05-24 12:30:00
2026-05-24
Le Jogging Club de Martigues organise la foulée martégale au grand parc de Figuerolles Paul Lombard.
Programmation 2026.
Départ 8h30 21 km Trail.
Départ 9h10 11 km Course.
Départ 9h30 8 km Marche.
Parking à l’entrée du parc, à proximité de l’aire de départ.
Ravitaillement sur tous les parcours. .
Ferrières Avenue du grand parc Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
The Jogging Club de Martigues is organising the foulée martégale at the grand parc de Figuerolles Paul Lombard.
