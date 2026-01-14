La foulée martégale Ferrières Martigues

La foulée martégale

Dimanche 24 mai 2026 de 8h30 à 12h30. Ferrières Avenue du grand parc Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 26 EUR

Début : 2026-05-24 08:30:00

fin : 2026-05-24 12:30:00

2026-05-24

Le Jogging Club de Martigues organise la foulée martégale au grand parc de Figuerolles Paul Lombard.

Programmation 2026.

Départ 8h30 21 km Trail.

Départ 9h10 11 km Course.

Départ 9h30 8 km Marche.



Parking à l’entrée du parc, à proximité de l’aire de départ.

Ravitaillement sur tous les parcours. .

Ferrières Avenue du grand parc Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Jogging Club de Martigues is organising the foulée martégale at the grand parc de Figuerolles Paul Lombard.

