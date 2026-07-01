La carte de vos vacances ! Cartes et navigation, de Google Map à Open Street Map, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

jeudi 16 juillet 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues

Informations pratiques

La carte de vos vacances ! Cartes et navigation, de Google Map à Open Street Map Jeudi 16 juillet, 09h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

Sur inscription, gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T09:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T09:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00

Présentation

Découvrez la cartographie et apprenez à utiliser des outils de navigation (piétons, cyclistes, automobilistes…). Devenez aussi acteur de votre territoire en contribuant et en créant vos propres cartes.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr

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Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr/ »}] [{« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]

Cartographier le monde epn numérique

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