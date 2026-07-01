La carte de vos vacances ! Cartes et navigation, de Google Map à Open Street Map, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
jeudi 16 juillet 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues
Informations pratiques
La carte de vos vacances ! Cartes et navigation, de Google Map à Open Street Map Jeudi 16 juillet, 09h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
Sur inscription, gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T09:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T09:00:00+02:00 – 2026-07-16T12:00:00+02:00
Présentation
Découvrez la cartographie et apprenez à utiliser des outils de navigation (piétons, cyclistes, automobilistes…). Devenez aussi acteur de votre territoire en contribuant et en créant vos propres cartes.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr
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Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442490267 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr/ »}] [{« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues/ »}]
Cartographier le monde epn numérique
© Les Contributeurs d’OpenStreetMap.
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