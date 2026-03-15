Fête nationale du 14 juillet En centre-ville Martigues

Martigues

Fête nationale du 14 juillet

Mardi 14 juillet 2026. En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Spectacle pyromélodique (feu d’artifice en musique) au théâtre de verdure, qui réunit des milliers de spectateurs éblouis par une création unique. Avant et après le feu venez danser autour des groupes musicaux dans les 3 quartiers du centre-ville.Familles

Programme détaillé à venir.

Pratique le centre-ville sera fermé à la circulation de 20h à minuit. .

En centre-ville Divers lieux, voir programme Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 44 34 66 animcv@ville-martigues.fr

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English :

Pyromelodic show (fireworks with music) at the Théâtre de Verdure, with thousands of spectators dazzled by this unique creation. Before and after the fireworks, come and dance to the music bands in the 3 districts of the town centre.

L’événement Fête nationale du 14 juillet Martigues a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme de Martigues