FAB’NOMAD, MairieBus – Plage de Carro, Martigues

Informations pratiques

FAB’NOMAD 15 juillet – 12 août, certains mercredis MairieBus – Plage de Carro Bouches-du-Rhône

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-12T10:00:00+02:00 – 2026-08-12T12:00:00+02:00

Présentation

FAB’NOMAD, l’été créatif et numérique à Martigues ! Cet été, les médiateurs numériques de la Ville de Martigues posent leurs valises en plein air pour vous proposer des ateliers créatifs et ludiques autour du numérique. Petits ou grands, débutants ou experts pourront partager un moment convivial.

• Fabrication numérique : 3D, découpe vinyle, création de badges

• Autour de l’image : VR, création de visuel photo, création de contenu

• Ateliers pour tous : débutants ou experts, petits ou grands, venez partager un moment de Do It Yourself convivial et inspirant :

> du 7 au 11 juillet de 18 h à 21 h – profitez des soirées estivales pour créer ! Village des Fadas (base nautique).

> les 15 juillet, 22 juillet et 12 août de 10 h à 12 h – un atelier en bord de mer pour commencer la journée en créativité – Plage de Carro.

> les 16 et 17 juillet puis 13 et 14 août de 16 h à 19 h – l’après-midi idéal pour s’initier en famille – Plage de Ferrières.

> les 20 et 21 juillet puis 10 et 11 août de 16 h à 19 h – créez tout et profitez de la douceur du soir – Plage de Sainte-Croix.

Que vous soyez curieux, créatif ou simplement en quête d’une activité originale, FAB’NOMAD est fait pour vous.

Venez explorer le numérique autrement ! Accès libre et gratuit

Contact : epn@ville-martigues.fr – 04 42 49 45 98 – En partenariat avec les associations locales.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.

Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.

Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

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Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr

Localisation

MairieBus – Plage de Carro plage de carro Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0442494598 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « mailto:epn@ville-martigues.fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]

Des ateliers numériques créatifs en proximité des plages numérique plage

MairieBus sur la plage de Ferrières – EPN