Martin Parr. Global warning Jeu de Paume Paris

À travers ses nombreuses séries, commencées dans les îles britanniques et en Irlande, puis étendues dès les années 1990 aux cinq continents, émergent des thèmes récurrents : les turpitudes et les ravages du tourisme de masse, la domination de la voiture, les dépendances technologiques, la frénésie consumériste, ou encore notre rapport ambivalent au Vivant.

Toujours avec son regard singulier, et décalé Parr aborde indirectement plusieurs causes majeures identifiées des bouleversements climatiques de l’Anthropocène : usage effréné des transports, consommation d’énergies fossiles, surconsommation globale, dégâts environnementaux. Cet oeuvre, en apparence plaisant, se révèle, avec le temps et l’évolution des mentalités, peut-être plus grave qu’il n’y paraissait initialement. Avec le recul, son ironie mordante semble l’inscrire dans une certaine tradition satirique britannique : un humour incisif, une moquerie douceamère, au service d’un regard critique, indirect mais profond.

En quelque 180 oeuvres traversant plus de cinquante ans de production, de ses débuts en noir et blanc à des oeuvres récentes, l’exposition aborde, en 5 sections, nos turpitudes contemporaines, à travers des thèmes, des motifs, des obsessions récurrentes.

Cette exposition propose de revisiter l’oeuvre de Martin Parr à l’aune du désordre généralisé de notre époque, à travers différentes séries réalisées depuis la fin des années 1970 jusqu’à aujourd’hui. Depuis cinquante ans, sans militantisme mais avec constance, aux quatre coins du globe, Martin Parr dresse un portrait saisissant des déséquilibres de la planète et des dérives de nos modes de vie.

Du vendredi 30 janvier 2026 au dimanche 24 mai 2026 :

mardi

de 11h00 à 21h00

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

payant

De 0 à 14 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-30T12:00:00+01:00

fin : 2026-05-24T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-01-30T11:00:00+02:00_2026-01-30T19:00:00+02:00;2026-01-31T11:00:00+02:00_2026-01-31T19:00:00+02:00;2026-02-01T11:00:00+02:00_2026-02-01T19:00:00+02:00;2026-02-03T11:00:00+02:00_2026-02-03T21:00:00+02:00;2026-02-04T11:00:00+02:00_2026-02-04T19:00:00+02:00;2026-02-05T11:00:00+02:00_2026-02-05T19:00:00+02:00;2026-02-06T11:00:00+02:00_2026-02-06T19:00:00+02:00;2026-02-07T11:00:00+02:00_2026-02-07T19:00:00+02:00;2026-02-08T11:00:00+02:00_2026-02-08T19:00:00+02:00;2026-02-10T11:00:00+02:00_2026-02-10T21:00:00+02:00;2026-02-11T11:00:00+02:00_2026-02-11T19:00:00+02:00;2026-02-12T11:00:00+02:00_2026-02-12T19:00:00+02:00;2026-02-13T11:00:00+02:00_2026-02-13T19:00:00+02:00;2026-02-14T11:00:00+02:00_2026-02-14T19:00:00+02:00;2026-02-15T11:00:00+02:00_2026-02-15T19:00:00+02:00;2026-02-17T11:00:00+02:00_2026-02-17T21:00:00+02:00;2026-02-18T11:00:00+02:00_2026-02-18T19:00:00+02:00;2026-02-19T11:00:00+02:00_2026-02-19T19:00:00+02:00;2026-02-20T11:00:00+02:00_2026-02-20T19:00:00+02:00;2026-02-21T11:00:00+02:00_2026-02-21T19:00:00+02:00;2026-02-22T11:00:00+02:00_2026-02-22T19:00:00+02:00;2026-02-24T11:00:00+02:00_2026-02-24T21:00:00+02:00;2026-02-25T11:00:00+02:00_2026-02-25T19:00:00+02:00;2026-02-26T11:00:00+02:00_2026-02-26T19:00:00+02:00;2026-02-27T11:00:00+02:00_2026-02-27T19:00:00+02:00;2026-02-28T11:00:00+02:00_2026-02-28T19:00:00+02:00;2026-03-01T11:00:00+02:00_2026-03-01T19:00:00+02:00;2026-03-03T11:00:00+02:00_2026-03-03T21:00:00+02:00;2026-03-04T11:00:00+02:00_2026-03-04T19:00:00+02:00;2026-03-05T11:00:00+02:00_2026-03-05T19:00:00+02:00;2026-03-06T11:00:00+02:00_2026-03-06T19:00:00+02:00;2026-03-07T11:00:00+02:00_2026-03-07T19:00:00+02:00;2026-03-08T11:00:00+02:00_2026-03-08T19:00:00+02:00;2026-03-10T11:00:00+02:00_2026-03-10T21:00:00+02:00;2026-03-11T11:00:00+02:00_2026-03-11T19:00:00+02:00;2026-03-12T11:00:00+02:00_2026-03-12T19:00:00+02:00;2026-03-13T11:00:00+02:00_2026-03-13T19:00:00+02:00;2026-03-14T11:00:00+02:00_2026-03-14T19:00:00+02:00;2026-03-15T11:00:00+02:00_2026-03-15T19:00:00+02:00;2026-03-17T11:00:00+02:00_2026-03-17T21:00:00+02:00;2026-03-18T11:00:00+02:00_2026-03-18T19:00:00+02:00;2026-03-19T11:00:00+02:00_2026-03-19T19:00:00+02:00;2026-03-20T11:00:00+02:00_2026-03-20T19:00:00+02:00;2026-03-21T11:00:00+02:00_2026-03-21T19:00:00+02:00;2026-03-22T11:00:00+02:00_2026-03-22T19:00:00+02:00;2026-03-24T11:00:00+02:00_2026-03-24T21:00:00+02:00;2026-03-25T11:00:00+02:00_2026-03-25T19:00:00+02:00;2026-03-26T11:00:00+02:00_2026-03-26T19:00:00+02:00;2026-03-27T11:00:00+02:00_2026-03-27T19:00:00+02:00;2026-03-28T11:00:00+02:00_2026-03-28T19:00:00+02:00;2026-03-29T11:00:00+02:00_2026-03-29T19:00:00+02:00;2026-03-31T11:00:00+02:00_2026-03-31T21:00:00+02:00;2026-04-01T11:00:00+02:00_2026-04-01T19:00:00+02:00;2026-04-02T11:00:00+02:00_2026-04-02T19:00:00+02:00;2026-04-03T11:00:00+02:00_2026-04-03T19:00:00+02:00;2026-04-04T11:00:00+02:00_2026-04-04T19:00:00+02:00;2026-04-05T11:00:00+02:00_2026-04-05T19:00:00+02:00;2026-04-07T11:00:00+02:00_2026-04-07T21:00:00+02:00;2026-04-08T11:00:00+02:00_2026-04-08T19:00:00+02:00;2026-04-09T11:00:00+02:00_2026-04-09T19:00:00+02:00;2026-04-10T11:00:00+02:00_2026-04-10T19:00:00+02:00;2026-04-11T11:00:00+02:00_2026-04-11T19:00:00+02:00;2026-04-12T11:00:00+02:00_2026-04-12T19:00:00+02:00;2026-04-14T11:00:00+02:00_2026-04-14T21:00:00+02:00;2026-04-15T11:00:00+02:00_2026-04-15T19:00:00+02:00;2026-04-16T11:00:00+02:00_2026-04-16T19:00:00+02:00;2026-04-17T11:00:00+02:00_2026-04-17T19:00:00+02:00;2026-04-18T11:00:00+02:00_2026-04-18T19:00:00+02:00;2026-04-19T11:00:00+02:00_2026-04-19T19:00:00+02:00;2026-04-21T11:00:00+02:00_2026-04-21T21:00:00+02:00;2026-04-22T11:00:00+02:00_2026-04-22T19:00:00+02:00;2026-04-23T11:00:00+02:00_2026-04-23T19:00:00+02:00;2026-04-24T11:00:00+02:00_2026-04-24T19:00:00+02:00;2026-04-25T11:00:00+02:00_2026-04-25T19:00:00+02:00;2026-04-26T11:00:00+02:00_2026-04-26T19:00:00+02:00;2026-04-28T11:00:00+02:00_2026-04-28T21:00:00+02:00;2026-04-29T11:00:00+02:00_2026-04-29T19:00:00+02:00;2026-04-30T11:00:00+02:00_2026-04-30T19:00:00+02:00;2026-05-01T11:00:00+02:00_2026-05-01T19:00:00+02:00;2026-05-02T11:00:00+02:00_2026-05-02T19:00:00+02:00;2026-05-03T11:00:00+02:00_2026-05-03T19:00:00+02:00;2026-05-05T11:00:00+02:00_2026-05-05T21:00:00+02:00;2026-05-06T11:00:00+02:00_2026-05-06T19:00:00+02:00;2026-05-07T11:00:00+02:00_2026-05-07T19:00:00+02:00;2026-05-08T11:00:00+02:00_2026-05-08T19:00:00+02:00;2026-05-09T11:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-10T11:00:00+02:00_2026-05-10T19:00:00+02:00;2026-05-12T11:00:00+02:00_2026-05-12T21:00:00+02:00;2026-05-13T11:00:00+02:00_2026-05-13T19:00:00+02:00;2026-05-14T11:00:00+02:00_2026-05-14T19:00:00+02:00;2026-05-15T11:00:00+02:00_2026-05-15T19:00:00+02:00;2026-05-16T11:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00;2026-05-17T11:00:00+02:00_2026-05-17T19:00:00+02:00;2026-05-19T11:00:00+02:00_2026-05-19T21:00:00+02:00;2026-05-20T11:00:00+02:00_2026-05-20T19:00:00+02:00;2026-05-21T11:00:00+02:00_2026-05-21T19:00:00+02:00;2026-05-22T11:00:00+02:00_2026-05-22T19:00:00+02:00;2026-05-23T11:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-24T11:00:00+02:00_2026-05-24T19:00:00+02:00

Jeu de Paume 1, place de la Concorde 75001 Paris