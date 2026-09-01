Martsi de Jonzy Place de la mairie Saint-Julien-de-Jonzy

Informations pratiques

Saint-Julien-de-Jonzy

Martsi de Jonzy

Place de la mairie Le Bourg Saint-Julien-de-Jonzy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 17:00:00

fin : 2026-10-16 20:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-10-16 2026-11-20 2026-12-18

Martsi est un mot patois pour marché. Rdv à St Julien de Jonzy tous les 3èmes vendredi du mois. Producteurs locaux de viande , légumes, fruits, fromage, miel et plantes, champignons, vin, bière.

Des musiciens animent la soirée. Une buvette vous propose de la bière, du vin, du jus de pommes et des sirops locaux.

Artisans ou associations sont présents. Nourriture à emporter ou à manger sur place. Grandes tables à disposition. .

Place de la mairie Le Bourg Saint-Julien-de-Jonzy 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 84 15 44 martsidejonzy@mailo.com

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English : Martsi de Jonzy

L’événement Martsi de Jonzy Saint-Julien-de-Jonzy a été mis à jour le 2026-04-18 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III